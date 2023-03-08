Представлен ярко-зелёный супергибрид Mercedes-AMG от Mansory

Компания Mansory представила тюнинговый лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Ателье, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных купе на базе серийных кроссоверов и внедорожников вернулось к своей повседневной рутине — созданию броских и эпатажных автомобилей. На сей раз в качестве базовой модели немецкие специалисты взяли самую мощную серийную модель из Аффальтербаха — гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance — и доработали его в своём фирменном стиле.
Кузов автомобиля окрашен в ярко-зелёный цвет, который дополняют контрастные акценты жёлтого оттенка и обилие деталей из неокрашенного углепластика. Из карбона выполнены капот, решётка радиатора, передний и задний бампера, а также пороги и стационарное антикрыло.
Детали дополнены углепластиковыми вставками в воздухозаборники, чёрными 22-дюймовыми колёсами и чёрными декалями на кузове. Салон выполнен в более сдержанном ключе. Чёрную кожу и алькантару дополняют вставки этих же материалов, но жёлтого цвета, в котором также выполнены и ремни безопасности.
Декоративные панели интерьера сделаны из матового углеволокна. Технически автомобиль почти не изменился — его гибридная установка, совмещающая битурбодвигатель V8 4.0, «автомат» AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на задней оси, развивает 880 лошадиные силы и 1490 Нм крутящего момента — на 40 сил и 50 Нм больше, чем стандартный лифтбек.