Представлен ярко-зелёный супергибрид Mercedes-AMG от Mansory

Компания Mansory представила тюнинговый лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Ателье, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных купе на базе серийных кроссоверов и внедорожников вернулось к своей повседневной рутине — созданию броских и эпатажных автомобилей. На сей раз в качестве базовой модели немецкие специалисты взяли самую мощную серийную модель из Аффальтербаха — гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance — и доработали его в своём фирменном стиле.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кузов автомобиля окрашен в ярко-зелёный цвет, который дополняют контрастные акценты жёлтого оттенка и обилие деталей из неокрашенного углепластика. Из карбона выполнены капот, решётка радиатора, передний и задний бампера, а также пороги и стационарное антикрыло.

Детали дополнены углепластиковыми вставками в воздухозаборники, чёрными 22-дюймовыми колёсами и чёрными декалями на кузове. Салон выполнен в более сдержанном ключе. Чёрную кожу и алькантару дополняют вставки этих же материалов, но жёлтого цвета, в котором также выполнены и ремни безопасности.