Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
24 минуты назад

Посмотрите на очень зелёный супергибрид Mercedes-AMG от Mansory

Motor.ruиещё 1

Компания Mansory представила тюнинговый лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Ателье, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных купе на базе серийных кроссоверов и внедорожников вернулось к своей повседневной рутине — созданию броских и эпатажных автомобилей. На сей раз в качестве базовой модели немецкие специалисты взяли самую мощную серийную модель из Аффальтербаха — гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance — и доработали его в своём фирменном стиле.

Представлен ярко-зелёный супергибрид Mercedes-AMG от Mansory
Фото: Motor.ruMotor.ru

Кузов автомобиля окрашен в ярко-зелёный цвет, который дополняют контрастные акценты жёлтого оттенка и обилие деталей из неокрашенного углепластика. Из карбона выполнены капот, решётка радиатора, передний и задний бампера, а также пороги и стационарное антикрыло.

Детали дополнены углепластиковыми вставками в воздухозаборники, чёрными 22-дюймовыми колёсами и чёрными декалями на кузове. Салон выполнен в более сдержанном ключе. Чёрную кожу и алькантару дополняют вставки этих же материалов, но жёлтого цвета, в котором также выполнены и ремни безопасности.

Декоративные панели интерьера сделаны из матового углеволокна. Технически автомобиль почти не изменился — его гибридная установка, совмещающая битурбодвигатель V8 4.0, «автомат» AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на задней оси, развивает 880 лошадиные силы и 1490 Нм крутящего момента — на 40 сил и 50 Нм больше, чем стандартный лифтбек.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий