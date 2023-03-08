Суперкару Lamborghini Huracan Tecnica доработали внешность

Компания Novitec показала комплект тюнинга для суперкара Lamborghini Huracan Tecnica. Немецкое ателье, которое специализируется на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило программу доработки для суперкара Lamborghini Huracan Tecnica. Уникальная модель, которая призвана объединить в себе комфорт повседневного использования Huracan Evo RWD и возможности трекового монстра Huracan STO, получила традиционные для компании «точечные» доработки. Доработанный автомобиль можно визуально отличить от стандартного лишь по нескольким штрихам.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Huracan Tecnica получил развитый сплиттер переднего бампера, новый капот с дополнительными воздухозаборниками, а также переработанные пороги с интегрированными в них воздуховодами для охлаждения задних тормозов. Дополнить экстерьер можно разноразмерными (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) дисками Vossen, предложенными в 72 вариантах оформления.

640-сильный атмосферный мотор V10 5.2 остался стандартным, а единственные технические доработки подразумевают уменьшение дорожного просвета на 35 миллиметров за счёт либо новых пружин, либо регулируемых койловеров KW.

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