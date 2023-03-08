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1 час назад

Суперкару Lamborghini Huracan Tecnica доработали внешность

Motor.ru

Компания Novitec показала комплект тюнинга для суперкара Lamborghini Huracan Tecnica. Немецкое ателье, которое специализируется на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило программу доработки для суперкара Lamborghini Huracan Tecnica. Уникальная модель, которая призвана объединить в себе комфорт повседневного использования Huracan Evo RWD и возможности трекового монстра Huracan STO, получила традиционные для компании «точечные» доработки. Доработанный автомобиль можно визуально отличить от стандартного лишь по нескольким штрихам.

Суперкару Lamborghini Huracan Tecnica доработали внешность
Фото: Motor.ruMotor.ru

Huracan Tecnica получил развитый сплиттер переднего бампера, новый капот с дополнительными воздухозаборниками, а также переработанные пороги с интегрированными в них воздуховодами для охлаждения задних тормозов. Дополнить экстерьер можно разноразмерными (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) дисками Vossen, предложенными в 72 вариантах оформления.

640-сильный атмосферный мотор V10 5.2 остался стандартным, а единственные технические доработки подразумевают уменьшение дорожного просвета на 35 миллиметров за счёт либо новых пружин, либо регулируемых койловеров KW.

motor.ru

Также доступна выхлопная система из нержавеющей стали или инконеля, последний из которых может быть покрыт золотом 999 пробы. Что касается интерьера, то для Lamborghini Huracan Tecnica специалисты Novitec предлагают отделку кожей и алькантарой в самых разных цветах и вариантах сочетания этих материалов.

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