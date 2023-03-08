Alpine примет участие в скоростном подъёме на гору на уникальном спорткаре

Компания Alpine отправит на Пайкс-Пик спорткар A110 GT4 Evo. В 2023 году в США состоится 101-й в истории старт на гору Пайкс-Пик — легендарная трасса в штате Колорадо ежегодно собирает сотни участников, выставляющий самую разную технику. В последние годы в необычной гонке активно участвуют автопроизводители, которые в рамках поддержанных заводом официальных команд выводят на старт свои модели в погоне за рекордом в классе или абсолютно лучшим временем Pikes Peak International Hill Climb. В число претендентов на рекорд теперь вошла и Alpine.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Поскольку в линейке французского автопроизводителя есть только одна модель, купе Alpine A110, то и гоночный спорткар создан на его основе. Общими усилиями заводских специалистов и инженеров гоночной команды Signatech будет построен Alpine A110 GT4 Evo, ориентированный именно на Пайкс-Пик.

Детальной информации о машине нет, но её создатели обещают «обширные доработки», среди которых — это заметно даже по тизеру — самыми впечатляющими станут детали развитого аэродинамического обвеса. Анонсированы и масштабные доработки двигателя, которые должны увеличить отдачу 1,8-литрового турбомотора, мощность которого на версии Alpine A110 R выдаёт 300 сил.