Автомобили Mercedes-Benz превратили в платежное средство

Клиенты Mercedes-Benz в Германии теперь могут оплачивать некоторые услуги через автомобильный датчик отпечатков пальцев с помощью нового сервиса Mercedes pay+.

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Ранее для подтверждения оплаты дополнительных цифровых услуг требовался PIN-код на информационно-развлекательной системе MBUX или использовании, например, смартфона. Теперь же вместо этого сам автомобиль становится платежным средством.

Обновления ПО автомобиля пока доступно в следующих моделях: EQS, EQE, S-Класс, C-Класс и новый GLC. Mercedes-Benz планирует запустить Mercedes pay+ на других европейских рынках в 2023 году.