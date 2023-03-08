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1 час назад

Самая большая "банковская карта": автомобили Mercedes-Benz превратили в платежное средство

Ferra.ruиещё 1

Клиенты Mercedes-Benz в Германии теперь могут оплачивать некоторые услуги через автомобильный датчик отпечатков пальцев с помощью нового сервиса Mercedes pay+.

Автомобили Mercedes-Benz превратили в платежное средство
Фото: ferra.ruferra.ru

Ранее для подтверждения оплаты дополнительных цифровых услуг требовался PIN-код на информационно-развлекательной системе MBUX или использовании, например, смартфона. Теперь же вместо этого сам автомобиль становится платежным средством.

Обновления ПО автомобиля пока доступно в следующих моделях: EQS, EQE, S-Класс, C-Класс и новый GLC. Mercedes-Benz планирует запустить Mercedes pay+ на других европейских рынках в 2023 году.

А пока немецкий автоконцерн превращает автомобиль в банковскую карту, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что новый автомобиль, над которым работает компания, будет работать в основном в режиме автопилота.

Автоновости,Tesla,Mercedes-Benz,Илон Маск,
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