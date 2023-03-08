Роспатент раскрыл интерьер абсолютно новой Lada

Роспатент показал, как будет выглядеть салон абсолютно новой Lada. Эскизы передней панели неизвестного легкового автомобиля Lada опубликованы в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Точная модель неизвестна, но вариантов всего два: либо новая Niva, либо преемник Granta. Заявка на патент была подана в ноябре прошлого года, так что можно предположить: речь идёт о проекте, который продолжается после разрыва с концерном Renault.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Разработка Lada Niva третьего поколения остановлена, так как компоненты для неё попали под санкции. У классической «Нивы» передняя панель нового образца вряд ли появится: представить кнопку старт-стоп, шайбы регулировки климат-контроля и тачскрин медиасистемы на внедорожнике из 1970-х сложно.

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Более вероятный вариант — Lada Granta второго поколения. Этот проект планируют завершить к концу 2024 года, а недавно опытный образец новинки показали главе Минпромторга Денису Мантурову. На эскизах Роспатента видна детально проработанная передняя панель, и это соотносится с подготовкой к серийному производству преемника Lada Granta.

В дизайне новой передней панели видны наработки Renault: в частности, у Clio образца 2019 года позаимствуют консоль регулировок климата с тремя шайбами и россыпь «горячих» клавиш. Воздуховоды оформлены в духе актуальных моделей Lada, а топ-версиям Granta может быть положена виртуальная приборная панель.