Европейские автопроизводители массово снимают с выпуска малолитражки

Европейские автопроизводители в массовом порядке снимают с выпуска малолитражные модели с двигателями внутреннего сгорания из-за ужесточающийся экологических требований, сообщает Automotive News Europe.

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В 2022 сегмент компактных малолитражных машин сократился почти вдвое по сравнению с максимальным уровнем продаж в 2017 году, когда на европейском рынке было реализовано 1,2 млн микрокаров.

Сокращением модельного ряда городских «компактов» автопроизводители стремятся снизить затраты на разработку новых поколений в связи с предстоящим введением экологического стандарта «Евро-7». Автопроизводители намерены оставить в этом сегменте только электрические модели.