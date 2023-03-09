В Госдуме предлагают освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

Как считает глава фракции «Новые люди», эта преференция сделает электромобили более популярными для покупки у автовладельцев. Эксперты не согласны: стоимость самого электромобиля в сравнении с обычным такова, что сумма транспортного налога сродни статистической погрешности.
В Госдуме предложили освободить водителей электромобилей от транспортного налога. Как считают в партии «Новые люди», если сделать экологический транспорт экономически привлекательным, люди смелее будут на него переходить.
Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными, а пользы от поддержки нашего автопрома будет гораздо больше, отметил глава фракции Алексей Нечаев. Сейчас нулевая ставка налога на электрокары действует в Москве и области, Петербурге и в большинстве регионов европейской части страны. Еще в десяти действует ограничение на максимальную мощность. Субъекты вправе сами устанавливать правила этого налога, но спрос на электромобили это вряд ли подстегнет, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Транспортный налог рассчитывается примерно по той же схеме, как и для автомобилей. То есть есть мощность, мы ее умножаем на ставку, которая принята в данном регионе за каждую лошадиную силу, и получаем транспортный налог. Но есть нюанс. Для исчисления налога при определении мощности электродвигателя сейчас необходимо учитывать так называемую максимальную 30-минутную мощность. Это принципиальная оговорка, и это очень просто понять на примере. «Москвич 3Е», который начали на днях продавать, имеет согласно ОТТС максимальную 30-минутную мощность всего в 68 лошадиных сил. У многих возникает вопрос, что же такая машина слабая? А на самом деле пиковая мощность у него примерно 193 лошадиные силы, примерно по аналогии с автомобилями. Но в России все-таки налог будет исчисляться всего-навсего от 68 лошадиных сил, в общем-то, это невысокий налог.
Что мы имеем в сумме? Есть регионы, где нулевая ставка, есть регионы с частичными льготами, есть регионы, которые думают, чтобы нулевую ставку ввести. Если это будет введено по всей стране — нулевая ставка на электромобили, да, это хорошо, потому что любая инициатива, конечно же, приводит к тому, что люди все чаще и чаще задумываются о покупке электромобиля. Приведет ли это к какому-то взрывному росту спроса на электромобили? Нет, не приведет.
У электромобиля есть определенные преимущества, безусловно, его дешевле обслуживать, там нет двигателя внутреннего сгорания, нет коробки передач, масло не надо менять, там его в редукторе чуть-чуть, пол-литра налито, колодки почти не изнашиваются, а еще и транспортный налог, возможно, нулевой. Но, чтобы экономить потом, нужно отдать сейчас очень много. А электромобиль стоит намного дороже, чем такой же по размеру автомобиль с бензиновым двигателем, на 30%, 40%, 50%. Если человек не может дотянуться по деньгам даже до недорогого бензинового автомобиля, потому что реальная покупательская способность упала, потому что кредиты подорожали, потому что цены выросли, то до электромобиля он тем более не дотянется».
С 1 марта стартовал эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Отмечается, что проект распространяется как на российские, так и на зарубежные электромобили. Эксперимент продлится до конца года.