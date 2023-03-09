В Госдуме предлагают освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

У электромобиля есть определенные преимущества, безусловно, его дешевле обслуживать, там нет двигателя внутреннего сгорания, нет коробки передач, масло не надо менять, там его в редукторе чуть-чуть, пол-литра налито, колодки почти не изнашиваются, а еще и транспортный налог, возможно, нулевой. Но, чтобы экономить потом, нужно отдать сейчас очень много. А электромобиль стоит намного дороже, чем такой же по размеру автомобиль с бензиновым двигателем, на 30%, 40%, 50%. Если человек не может дотянуться по деньгам даже до недорогого бензинового автомобиля, потому что реальная покупательская способность упала, потому что кредиты подорожали, потому что цены выросли, то до электромобиля он тем более не дотянется».