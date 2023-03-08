Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Против Tesla в США начато расследование из-за отваливающихся рулей

Газета.Ru

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование в отношении компании Tesla после двух сообщений об отделении на ходу рулевого колеса автомобилей Tesla, сообщает Reuters.

Против Tesla в США начато расследование из-за отваливающихся рулей
Фото: teslatesla

Под проверку попали 120 тыс. Tesla Model Y 2023 года. Государственное ведомство начало предварительное расследование, чтобы оценить «масштаб, частоту и производственные процессы, связанные с этим дефектом».

В частности, один из водителей, у которого на ходу отвалился руль, приобрел автомобиль за пять дней до инцидента. Рулевое колесо внезапно отделилось от колонки, когда автомобилист ехал по шоссе в штате Нью-Джерси. Ему удалось остановить автомобиль. При проверке выяснилось, что в креплении руля отсутствовал стопорный болт, и рулевое колесо держалось только на шлицевом соединении.

Оба автомобиля, на которых был обнаружен дефект, уже отремонтированы. Тем не менее, NHTSA начало предварительное расследование, по итогам которого может быть объявлена отзывная кампания.

Ранее стало известно, что в США двое подростков на угнанном Kia Sportage свалились с моста, когда за ними гналась полиция, но сумели выбраться из машины и попытались сбежать.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий