Против Tesla в США начато расследование из-за отваливающихся рулей

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование в отношении компании Tesla после двух сообщений об отделении на ходу рулевого колеса автомобилей Tesla, сообщает Reuters.

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Под проверку попали 120 тыс. Tesla Model Y 2023 года. Государственное ведомство начало предварительное расследование, чтобы оценить «масштаб, частоту и производственные процессы, связанные с этим дефектом».

В частности, один из водителей, у которого на ходу отвалился руль, приобрел автомобиль за пять дней до инцидента. Рулевое колесо внезапно отделилось от колонки, когда автомобилист ехал по шоссе в штате Нью-Джерси. Ему удалось остановить автомобиль. При проверке выяснилось, что в креплении руля отсутствовал стопорный болт, и рулевое колесо держалось только на шлицевом соединении.

Оба автомобиля, на которых был обнаружен дефект, уже отремонтированы. Тем не менее, NHTSA начало предварительное расследование, по итогам которого может быть объявлена отзывная кампания.