Ford представил шуточную «мужскую» версию Explorer без «дворников» и печки

«Женщины с самого начала принимали участие в производстве, разработке и проектировании автомобилей. Пришло время сообщить об этом людям», — отмечается в описании видео, размещенного на канале Ford в YouTube.

В частности, стеклоочиститель в 1902 году изобрела Мэри Андерсон после того, как заметила, что водителям трамваев трудно очищать вручную стекло от снега. Флоренс Лоуренс считается изобретательницей автоматического сигнального флажка, который стал предшественником «поворотников», а Дороти Левитт в 1909 году написала в книге «Женщина и машина», что дамам за рулем следует держать в удобном месте небольшое зеркало во время вождения и время от времени поднимать его вверх, чтобы контролировать обстановку позади машины.