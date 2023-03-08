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58 минут назад

Ford представил шуточную «мужскую» версию Explorer без «дворников» и печки

Газета.Ru

Концерн Ford опубликовал шуточный видеоролик с презентацией несуществующей спецверсии кроссовера Explorer «только для мужчин» без оборудования, изобретенного женщинами. Об этом сообщает Carbuzz.

Ford представил шуточную «мужскую» версию Explorer без «дворников» и печки
Фото: fordford

«Женщины с самого начала принимали участие в производстве, разработке и проектировании автомобилей. Пришло время сообщить об этом людям», — отмечается в описании видео, размещенного на канале Ford в YouTube.

Голос за кадром сообщает, что в Ford Explorer Men's Only Edition отсутствуют стеклоочистители, отопитель, зеркало заднего вида, указатели поворота и навигация GPS — устройства и технологии, которые в разные годы были изобретены женщинами.

В частности, стеклоочиститель в 1902 году изобрела Мэри Андерсон после того, как заметила, что водителям трамваев трудно очищать вручную стекло от снега. Флоренс Лоуренс считается изобретательницей автоматического сигнального флажка, который стал предшественником «поворотников», а Дороти Левитт в 1909 году написала в книге «Женщина и машина», что дамам за рулем следует держать в удобном месте небольшое зеркало во время вождения и время от времени поднимать его вверх, чтобы контролировать обстановку позади машины.

Ранее стало известно, что Hyundai Sonata 2024 года может получить полноприводную версию.

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