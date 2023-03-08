Под маркой Iveco будут продавать перелицованный китайский минивэн

В Поднебесной дебютировало семейство Iveco Fidato — коммерческих моделей, которые копируют Maxus V70. Общность объясняется просто: марка Maxus принадлежит концерну SAIC, у которого с 1996 года действует совместное предприятие с Iveco. Ребрендинг может помочь обеим сторонам: Iveco Fidato соответствует экостандарту Евро-6d, поэтому препонов для экспорта нет.

Фото: motor.ru motor.ru

Презентация Iveco Fidato состоялась с минимальной задержкой относительно дебюта исходника — Maxus V70. Однако, если «семидесятку» показали только в базовой грузопассажирской версии с низкой крышей и короткой базой, то клон от Iveco засветился в длиннобазной VIP-версии с высокой крышей.

Отличия в дизайне сводятся к оформлению передней маски с радиаторной решёткой и бампером. Слегка изменена вспомогательная светотехника. Однако техника такая же: на старте продаж у Iveco Fidato будет единственный 2,0-литровый дизель (в варианте форсировки на 150 сил и 375 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой» или 9-ступенчатым автоматом; привод — на переднюю ось. Агрегат соответствует строгому экостандарту Евро-6d.