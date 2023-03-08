Под маркой Iveco будут продавать перелицованный китайский минивэн

В Поднебесной дебютировало семейство Iveco Fidato — коммерческих моделей, которые копируют Maxus V70. Общность объясняется просто: марка Maxus принадлежит концерну SAIC, у которого с 1996 года действует совместное предприятие с Iveco. Ребрендинг может помочь обеим сторонам: Iveco Fidato соответствует экостандарту Евро-6d, поэтому препонов для экспорта нет.
Презентация Iveco Fidato состоялась с минимальной задержкой относительно дебюта исходника — Maxus V70. Однако, если «семидесятку» показали только в базовой грузопассажирской версии с низкой крышей и короткой базой, то клон от Iveco засветился в длиннобазной VIP-версии с высокой крышей.
Отличия в дизайне сводятся к оформлению передней маски с радиаторной решёткой и бампером. Слегка изменена вспомогательная светотехника. Однако техника такая же: на старте продаж у Iveco Fidato будет единственный 2,0-литровый дизель (в варианте форсировки на 150 сил и 375 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой» или 9-ступенчатым автоматом; привод — на переднюю ось. Агрегат соответствует строгому экостандарту Евро-6d.
О планах экспортных поставок в Европу напрямую не говорится, но в «глобальной» линейке Iveco лёгкого минивэна, который смог бы бросить вызов Ford Tourneo Custom, нет. Следовательно, препятствий для продаж перелицованного «китайца» за пределами Поднебесной, тоже нет. Многое будет зависеть от предложенных концерном SAIC цен.