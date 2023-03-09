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1 час назад

Электроседан Toyota bZ3 оказался на треть дешевле Tesla Model 3

Motor.ru

На китайский рынок вышел электромобиль bZ3 — четырёхдверка, которая создана совместно с концернами FAW и BYD. Базовый заднеприводный седан со 184-сильным электродвигателем и автономностью 517 километров (CLTC) оценили в 169 800 юаней. Для сравнения цены на соразмерную моноприводную 264-сильную Tesla Model 3 китайской сборки начинаются с 229 900 юаней.

Электроседан Toyota bZ3 оказался на треть дешевле Tesla Model 3
Фото: Motor.ruMotor.ru

Электроседан Toyota bZ3 дебютировал прошлой осенью. Речь идёт об автомобиле длиной 4725 миллиметров с обтекаемым кузовом и просторным салоном. Автопроизводитель обещает, что тяговая батарея за десять лет потеряет не более десяти процентов ёмкости, а за полчаса можно пополнить заряд от 30 до 60 процентов.

Базовый седан оснащается 184-сильным (303 Нм) электродвигателем, литий-железо-фостфатным аккумулятором ёмкостью 50 киловатт-часов и может похвастать автономностью 517 километров (замеры по щадящему китайскому циклу CLTC). Опционально доступна версия с форсированным до 245 лошадиных сил электромотором, батареей на 65 киловатт-часов и ожидаемым запасом хода 616 километров. Однако даже топ-версия стоит 199 800 юаней — на 15 процентов дешевле базовой Tesla Model 3.

В пересчёте на российскую валюту Toyota bZ3 обойдётся в 1,85-2,17 миллиона рублей, так что со временем электроседаны наверняка доберутся до нашей страны по схеме параллельного импорта. Об официальных экспортных поставках новинки в другие страны японская корпорация умалчивает.

Автоновости,Tesla Model 3,BYD,FAW,Toyota,Tesla,
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