Электроседан Toyota bZ3 оказался на треть дешевле Tesla Model 3

На китайский рынок вышел электромобиль bZ3 — четырёхдверка, которая создана совместно с концернами FAW и BYD. Базовый заднеприводный седан со 184-сильным электродвигателем и автономностью 517 километров (CLTC) оценили в 169 800 юаней. Для сравнения цены на соразмерную моноприводную 264-сильную Tesla Model 3 китайской сборки начинаются с 229 900 юаней.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Электроседан Toyota bZ3 дебютировал прошлой осенью. Речь идёт об автомобиле длиной 4725 миллиметров с обтекаемым кузовом и просторным салоном. Автопроизводитель обещает, что тяговая батарея за десять лет потеряет не более десяти процентов ёмкости, а за полчаса можно пополнить заряд от 30 до 60 процентов.

Базовый седан оснащается 184-сильным (303 Нм) электродвигателем, литий-железо-фостфатным аккумулятором ёмкостью 50 киловатт-часов и может похвастать автономностью 517 километров (замеры по щадящему китайскому циклу CLTC). Опционально доступна версия с форсированным до 245 лошадиных сил электромотором, батареей на 65 киловатт-часов и ожидаемым запасом хода 616 километров. Однако даже топ-версия стоит 199 800 юаней — на 15 процентов дешевле базовой Tesla Model 3.