Автомобили с пробегом стали массово дорожать

Повышение курса рубля по отношению к основным валютам в феврале привело к тому, что большинство популярных автомобилей с пробегом заметно подорожало. Причем активнее всего росли в цене те машины, которые больше не выпускаются в России и их почти не поставляют по каналам параллельного импорта, констатируют эксперты "Открытие Авто" по результатам анализа данных компании Haraba.

Как говорится в исследовании (имеется в распоряжении "РГ"), сильнее других, на 14,3%, подорожал внедорожник Renault Duster. В феврале средний "прайс" на эту машину стала подбираться к 1,6 млн рублей. И уже превысил ту цену, за которую кроссовер продавался на вторичном рынке год назад, до начала массового введения санкций. В то время как в январе текущего года трехлетний Duster в хорошем состоянии еще можно было найти дешевле 1,4 млн рублей.

Неприятным для покупателей подорожанием отметился и другой, в прежние времена самый популярный в России, кроссовер Hyundai Creta (1,76 млн руб., +14%). За его "однофамильца" Hyundai Solaris продавцы стали просить в среднем 1,39 млн рублей (+14,1%). Обе корейские модели стоят теперь почти на 100 тысяч больше, чем год назад.

Их соотечественники - Kia K5, Sportage и Rio - прибавили за февраль в цене чуть скромнее (по 6-9%). Причем в этой "троице" только кроссовер пока можно приобрести чуть дешевле, чем за него просили в феврале 2022 года. Еще два популярных "корейца", попавших в Топ-20 (Hyundai Santa Fe и Tucson), в феврале также прибавили, но чуть меньше - 1% и 4,5% соответственно.

Официальных поставок в Россию от импортера Mitsubishi Outlander нет уже почти год. Примерно столько же этот автомобиль не выпускается на заводе в Калуге. При этом модель оказалась довольно популярной для завоза по параллельному импорту. Но чаще всего таким способом везут версии с мотором 2,4 литра, которые изначально дороже 2-литровых. В этом свете на рынке довольно весомо растет и средняя цена этой модели: по итогам февраля за машину в среднем просили 2,78 млн рублей (+12% за месяц). Другие "японцы" (Toyota Camry, Prado и LC300) прибавили за февраль в цене не столь заметено - от 1 до 6%. А Toyota RAV4 даже немного (-0,8%) подешевел.

В свою очередь, Lada Niva Travel и Volkswagen Tiguan отметились увеличением цены в районе 7%. По ним "аппетиты" продавцов уже превысили уровень февраля 2022 года. В случае с Niva Travel цены будут расти до тех пор, пока не насытится этот сегмент рынка - семейных, конструктивно простых и самых доступных вседорожников.

С Volkswagen Tiguan ситуация немного интереснее. У дилеров весь прошлый год был довольно щедрый запас этих машин, собранных в России. К весне текущего года этот запас практически истощился. А те модели компактных кроссоверов Volkswagen, что везут к нам из Китая сами дилеры и частные продавцы, не могут в полной мере заменить прежний Tiguan. Поэтому дешеветь эта модель едва ли будет.

И наконец, в число незначительно подорожавших в феврале популярных моделей вошли также Skoda Octavia (+1,45%), Volkswagen Polo (+4,15%) и Mercedes-Benz E (+4,41%). Ценник конкурента "штутгартца" из Баварии - BMW 5 серии - колебался в пределах погрешности (-2,6%). Все эти модели довольно широко представлены на рынке, выбор по ним остается достаточно щедрым, а цены относительно стабильны и зависимы по большей части от внешних экономических факторов.

И только Lada Niva Legend оказалась единственной моделью, которая на вторичном рынке февраля подешевела сколько-нибудь значительно - на 14%. Российский авторынок в целом за последние полгода довольно щедро наполнился этой моделью благодаря активной работе конвейера в Тольятти.

По словам руководителя "Открытие Авто" Марины Дембицкой, размеры вторичного рынка автомобилей в России остаются почти на порядок больше, чем объемы продаж новых машин. Однако в силу снижения производства внутри России, сложностей с логистикой и финансовыми коридорами падает количество сделок и по машинам с пробегом. По разным оценкам, в текущем году это снижение может составить 9-10%.