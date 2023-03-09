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1 час назад

Китайский Hongqi показал стильный электроседан с автопилотом

Motor.ru

Китайская фирма Hongqi показала стильный электроседан с автопилотом. Премиум-бренд концерна FAW ограничился кратким описанием и публикацией изображений экстерьера; полная информация подоспеет позже. Известно, что у новинки будет 800-вольтовая архитектура и продвинутая система автономного вождения. Водителю потребуется вмешиваться в управление не чаще одного раза в 200 километров. Ещё одна изюминка — акустика мощностью 2800 Ватт.

Китайский Hongqi показал стильный электроседан с автопилотом
Фото: Motor.ruMotor.ru

Hongqi E702 — предвестник легкового электрического флагмана китайской марки. Вероятно, прототип четырёхдверки покажут в апреле на автосалоне в Шанхае, а серийная версия подоспеет с задержкой. Насколько можно судить, концепт E702 от массового производства далёк, ведь у шоу-кара сложнейшая оптика и нет дверных ручек.

Именно Hongqi E702 первым примерил новый логотип. От «красного знамени» отказались в пользу светящейся конструкции, которая напоминает два составных серпа. Появится ли такой лейбл на серийных электромобилях или речь идёт о разовой акции не сообщается. Из других особенностей — камеры вместо зеркал и лидар на крыше.

Меломанам должна понравиться 7.1.4-канальная аудиосистема Dolby Atmos с дюжиной динамиков. Возможности акустики таковы, что в салоне можно смотреть кино со спецэффектами. Ещё одно новшество — система обновлений OTA со скоростью до пяти гигабайт в минуту.

Для россиян новинки Hongqi по-своему интересны, ведь китайский премиум-бренд придёт в нашу страну уже в этом году, а в недалёком будущем автомобили концерна FAW начнут собирать в соседней Беларуси.

Автоновости,FAW,
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