Первый в мире Plymouth Hemi Cuda выставлен на продажу за $2,2 млн

Еще в 1970 году компания Plymouth выпустила первый пони-кар Barracuda, получивший название Hemi Cuda благодаря восьмицилиндровому двигателю. Пример с номером шасси 100003 в настоящее время продается в Индиане, США, по запрашиваемой цене 2,2 миллиона долларов.
Двухдверный автомобиль стал третьим автомобилем, построенным компанией на платформе E-Body после двух прототипов. Он также занял третье место в линейке Barracuda после стандартной модели с меньшим двигателем и особенно удобного Barracuda Gran Coupe.
В отличие от этих двух, Hemi Cuda оснащался 426-кубовым (7-литровым) двигателем V8, который впоследствии стал культовым. Первоначально гоночный блок был адаптирован для использования на дорогах и обычно приводил в движение колеса с гораздо большим крутящим моментом, чем номинальные 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Общий пробег с момента покупки составляет около 28 500 км. Реставраций не было, только одно обновление краски.