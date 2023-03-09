Первый в мире Plymouth Hemi Cuda выставлен на продажу за $2,2 млн

Еще в 1970 году компания Plymouth выпустила первый пони-кар Barracuda, получивший название Hemi Cuda благодаря восьмицилиндровому двигателю. Пример с номером шасси 100003 в настоящее время продается в Индиане, США, по запрашиваемой цене 2,2 миллиона долларов.

Фото: procrossover.ru procrossover.ru

Двухдверный автомобиль стал третьим автомобилем, построенным компанией на платформе E-Body после двух прототипов. Он также занял третье место в линейке Barracuda после стандартной модели с меньшим двигателем и особенно удобного Barracuda Gran Coupe.