В России вдвое выросло число выданных международных водительских прав

В 2022 году российские граждане оформили почти 180 тыс. удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что это в два раза больше, чем годом ранее.

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Опрошенные изданием эксперты заявили, что рост числа выданных международных прав связан с миграцией российских граждан за границу на фоне спецоперации на Украине. Также россияне стали чаще посещать другие страны на своих машинах. Это связано с популяризацией автомобильного туризма, а также из-за дорогих билетов на самолет.