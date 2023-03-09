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46 минут назад

В России в два раза выросло количество выданных международных водительских прав

Газета.Ru

В 2022 году российские граждане оформили почти 180 тыс. удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что это в два раза больше, чем годом ранее.

В России вдвое выросло число выданных международных водительских прав
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

Опрошенные изданием эксперты заявили, что рост числа выданных международных прав связан с миграцией российских граждан за границу на фоне спецоперации на Украине. Также россияне стали чаще посещать другие страны на своих машинах. Это связано с популяризацией автомобильного туризма, а также из-за дорогих билетов на самолет.

Эксперты также отметили, что в 2022 году по итогам экзаменов ГИБДД водительские права получили 1,35 млн российских граждан, что на 12% меньше, чем в 2021 году.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,
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