Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
52 минуты назад

Кроссовер Volkswagen Taigo стал доступен для заказа в России

Российская Газета

Еще одна новинка на российском рынке - Volkswagen Taigo. Как выяснила "Российская газета", один из дилеров предлагает заказать кроссовер. Цены варьируются от 4 210 000 рублей до 4 870 000 рублей.

Кроссовер Volkswagen Taigo стал доступен для заказа в России
Фото: Пресс-служба VolkswagenПресс-служба Volkswagen

Taigo, как и Polo с T-Cross, создан на платформе MQB-A0. Габариты модели такие: длина - 4266 мм, ширина - 1757 мм, высота - 1493 мм, размер колесной базы - 2566 мм. На "паркетнике" применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска. Кузов-хэтчбек по деталям каркаса и передним дверям унифицирован с Polo.

Volkswagen Taigo предлагают только в переднеприводной конфигурации, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. В Европе можно выбрать между бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 или 1,5 л (в объявлении же российского дилера указан только последний силовой агрегат). Для первого доступны два варианта мощности - 95 и 110 л., второй имеет только 150-сильную версию. Коробка передач зависит от двигателя - это может быть 5- или 6-скоростная "механика", либо 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Интерьер у Taigo почти такой же, как у соплатформенных моделей T-Cross и Polo. В базовой комплектации у кроссовера полностью светодиодные фары и оснащается комплексом систем превентивной безопасности, которые соответствуют второму уровню автопилота по классификации SAE. Помимо прочего в обширном списке опций - медиакомплекс с 9,2-дюймовым экраном, порт беспроводной подзарядки смартфона, 18-дюймовые колеса и т.д.

Пресс-служба Volkswagen
Пресс-служба Volkswagen
Автоновости,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий