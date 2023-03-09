Кроссовер Volkswagen Taigo стал доступен для заказа в России

Еще одна новинка на российском рынке - Volkswagen Taigo. Как выяснила "Российская газета", один из дилеров предлагает заказать кроссовер. Цены варьируются от 4 210 000 рублей до 4 870 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Taigo, как и Polo с T-Cross, создан на платформе MQB-A0. Габариты модели такие: длина - 4266 мм, ширина - 1757 мм, высота - 1493 мм, размер колесной базы - 2566 мм. На "паркетнике" применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска. Кузов-хэтчбек по деталям каркаса и передним дверям унифицирован с Polo.

Volkswagen Taigo предлагают только в переднеприводной конфигурации, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. В Европе можно выбрать между бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 или 1,5 л (в объявлении же российского дилера указан только последний силовой агрегат). Для первого доступны два варианта мощности - 95 и 110 л., второй имеет только 150-сильную версию. Коробка передач зависит от двигателя - это может быть 5- или 6-скоростная "механика", либо 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Интерьер у Taigo почти такой же, как у соплатформенных моделей T-Cross и Polo. В базовой комплектации у кроссовера полностью светодиодные фары и оснащается комплексом систем превентивной безопасности, которые соответствуют второму уровню автопилота по классификации SAE. Помимо прочего в обширном списке опций - медиакомплекс с 9,2-дюймовым экраном, порт беспроводной подзарядки смартфона, 18-дюймовые колеса и т.д.

Пресс-служба Volkswagen