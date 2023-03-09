VW Golf станет полностью электрическим к 2025 году

Согласно источникам внутри Volkswagen, компания пересматривает свою позицию в отношении массового производства дешевого электромобиля на основе концепции ID.Life (см. здесь). План состоит в том, чтобы изменить концепцию и создать на ее основе более нормальный хэтчбек, возможно, с шильдиком Golf.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Если это правда, мы должны услышать объявление уже в следующем месяце. Судя по всему, руководители Volkswagen не были уверены, что дизайн ID.Life достаточно привлекателен для серийного производства. Новая идея состоит в том, чтобы изменить его дизайн, придав ему традиционный внешний вид горячего хэтчбека, и сделать его самым доступным электромобилем бренда на рынке по цене чуть выше 20 000 евро.