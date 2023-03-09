VW Golf станет полностью электрическим к 2025 году

Согласно источникам внутри Volkswagen, компания пересматривает свою позицию в отношении массового производства дешевого электромобиля на основе концепции ID.Life (см. здесь). План состоит в том, чтобы изменить концепцию и создать на ее основе более нормальный хэтчбек, возможно, с шильдиком Golf.
Если это правда, мы должны услышать объявление уже в следующем месяце. Судя по всему, руководители Volkswagen не были уверены, что дизайн ID.Life достаточно привлекателен для серийного производства. Новая идея состоит в том, чтобы изменить его дизайн, придав ему традиционный внешний вид горячего хэтчбека, и сделать его самым доступным электромобилем бренда на рынке по цене чуть выше 20 000 евро.
Ранее ходили слухи, что компания собирается провести фейслифтинг Golf EV на своей модели ID.3. Теперь нам говорят, что руководство посчитало, что культовый шильдик принадлежит более компактному автомобилю. В будущем VW может также отказаться от флагманского значка GTX, оставив только GTI.