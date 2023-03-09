Появились фото кроссовера Dongfeng со странным дизайном

Компания Dongfeng запатентовала новый кроссовер Aeolus (Fengshen) Haohan - первая модель, созданная на платформе Dongfeng Group DSMA 2.0. Фотографии новинки опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Длина автомобиля - 4650 мм, размер колёсной базы равен 2775 мм. Для сравнения у Kia Sportage эти параметры составляют 4660 мм и 2755 мм. Ширина - "золотой стандарт" китайского автопрома - 1905 мм. Высота - 1630 мм (на 30 мм ниже, чем кроссовер Киа). Предусмотрена линейка колёс с дисками от 18 до 20 дюймов, величина дорожного просвета не указана.

Платформа Dongfeng Group DSMA 2.0 является всеядной, поэтому у Haohan будут версии только с ДВС, а также варианты с электрическими надстройками, включая подключаемый гибрид. Пока известно, что отдача двигателя внутреннего сгорания в самой "незелёной" версии кроссовера составит 204 л.с.

В России марка Dongfeng представлена в двойном формате. Первый - собственный бренд, под которым продаётся устаревший кроссовер Dongfeng 580 и коммерческий Captain-T в различных модификациях. Вторая ипостась "Дунфэна" в РФ - марка Evolute: электрокары, выпускаемые в России, являющиеся переделанными моделями Dongfeng.