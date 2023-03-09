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21 минуту назад

Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Mufasa

Motor.ru

Компания Hyundai готовится представить новый кроссовер Mufasa.

Hyundai приступила к дорожным испытаниям модели Mufasa
Фото: © MotorJason© MotorJason

В настоящее время тестовый прототип будущей модели проходит серию дорожных испытаний, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные MotorJason. Снимки были сделаны в Южной Корее, при этом, по неофициальным данным, Mufasa может стать эксклюзивом для китайского рынка. Производство кроссовера организуют на мощностях совместного предприятия Beijing Hyundai.

По одной из версий, под названием Mufasa в Китае дебютирует преемник нынешнего ix35, который, кстати, недавно стал доступен для покупки в России. Hyundai ix35 в его нынешнем виде выпускается уже три года, так что, вполне вероятно, южнокорейский автопроизводитель намерен заменить его более современной моделью, попутно отказавшись от индекса в пользу имени Mufasa.

На свежих шпионских фотографиях автомобиль запечатлен с кормы, и никаких опознавательных шильдиков на ней нет. Однако в тестовом прототипе безошибочно угадывается тот самый кроссовер Mufasa, который в середине февраля появился в базе китайского Минпрома. У Mufasa необычный для марки дизайн с С-образными фонарями, соединенными двумя параллельными светодиодными элементами, и Х-фейс, напоминающим современные автомобили Mitsubishi.

Ожидается, что премьера Hyundai Mufasa состоится до конца нынешнего года, причем помимо модификации с классическим ДВС ей может достаться «мягкогибридная» установка с электрическим довеском. Однако пока в сертификационных документах упоминается только бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 160 лошадиных сил. Привод у Mufasa будет исключительно передний.

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