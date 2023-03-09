Hyundai приступила к дорожным испытаниям модели Mufasa

Компания Hyundai готовится представить новый кроссовер Mufasa.

Фото: © MotorJason © MotorJason

В настоящее время тестовый прототип будущей модели проходит серию дорожных испытаний, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные MotorJason. Снимки были сделаны в Южной Корее, при этом, по неофициальным данным, Mufasa может стать эксклюзивом для китайского рынка. Производство кроссовера организуют на мощностях совместного предприятия Beijing Hyundai.

По одной из версий, под названием Mufasa в Китае дебютирует преемник нынешнего ix35, который, кстати, недавно стал доступен для покупки в России. Hyundai ix35 в его нынешнем виде выпускается уже три года, так что, вполне вероятно, южнокорейский автопроизводитель намерен заменить его более современной моделью, попутно отказавшись от индекса в пользу имени Mufasa.

На свежих шпионских фотографиях автомобиль запечатлен с кормы, и никаких опознавательных шильдиков на ней нет. Однако в тестовом прототипе безошибочно угадывается тот самый кроссовер Mufasa, который в середине февраля появился в базе китайского Минпрома. У Mufasa необычный для марки дизайн с С-образными фонарями, соединенными двумя параллельными светодиодными элементами, и Х-фейс, напоминающим современные автомобили Mitsubishi.