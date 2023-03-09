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2 часа назад

АвтоВАЗ показал новые спортивные модели. Когда в серию?

Wroom.ru

На фестивале скорости «Байкальская миля» АвтоВАЗ показал прототипы новых моделей «Лада Веста Спорт» и «Лада Гранта Спорт».

АвтоВАЗ показал новые спортивные модели
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Спортивную версию «Гранты» в Тольятти выпускали до 2018 года, но после рестайлинга модели такой вариант сняли с производства. Теперь АвтоВАЗ вернулся к этому проекту: уже начались испытания машины, но дата запуска производства пока не названа.

Wroom

Представители компании обещают, что новая «Гранта Спорт» получит форсированный мотор, более жёсткую подвеску и обвес кузова. До 2018 года модель оснащали двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 118 л. с.

Вторая новинка — обновлённая «Лада Веста Спорт» с кузовом универсал. До рестайлинга спортивный вариант был только у седана, но год назад выпуск таких машин остановили.

Седан Лада Веста Спорт до рестайлинга

Никаких подробностей о будущей «Весте Спорт» пока нет. Прежде на такие автомобили устанавливали двигатель 1.8 (145 л. с.) и механическую коробку передач Renault, однако такие моторы АвтоВАЗ уже не делает, а поставки импортных трансмиссий прекращены. Заменить силовой агрегат пока нечем, и «Веста Спорт» появится в продаже очень нескоро.

* * *

Несколько дней назад АвтоВАЗ возобновил выпуск «Лады Весты» после вынужденного перерыва. Продажи модели начнутся в мае, цены пока не объявлены.

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