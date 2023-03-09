Производитель шин Continental объявил об уходе из России

Производитель автомобильных шин Continental закроет бизнес в России.

Фото: © Владислав Шапша / Telegram © Владислав Шапша / Telegram

Об этом заявил ее генеральный директор Николай Сетцер во время ежегодной пресс-конференции. Несмотря на трудности, которыми обернулся 2022 год, Continental Group удалось добиться достойного результата: чистая прибыль за год составила 67 миллионов евро, отметил он. Однако если бы не взлетевшие цены на сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику, компания заработала бы больше миллиарда.

Для сравнения, в 2021 году чистая прибыль Continental составила 1,4 миллиарда евро. В результате приостановки коммерческой деятельности в России весной 2022 года и наложенных санкций, ее местные активы обесценились на 87 миллиона евро.

Теперь же Continental объявляет об уходе из России из-за ее действий на Украине. «Это также причина, по которой мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», — сказал Сетцер.

Он также отметил, что план включает в себя продажу завода в Калуге, и заявил, что сделка уже находится на «продвинутой» стадии. Кто станет новым хозяином площадки, пока неизвестно. Помимо нее, у Continental есть совместное предприятие в Татарстане, где производятся тахографы для коммерческих автомобилей. В российском штате компании — порядка 1,3 тысячи человек.

Летом прошлого года губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Continental возобновляет производство шин благодаря новым каналам поставки сырья. Также сообщалось, что запуск российского завода не противоречит санкциям, однако в итоге немцы все же не нашли возможности восстановить работу в стране.