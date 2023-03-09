В России продадут редкий автомобиль за 229 миллионов рублей

В Благовещенске на продажу выставили один из самых редких в России автомобилей стоимостью 299 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто».

Фото: Avito Avito

Речь идет о новом спорткаре Pagani Huayra 2022 года выпуска золотистого цвета, кузов которого произведен из карботаниума — комбинации углеродного волокна и титана. Салон машины выполнен в коже с карбоновыми вставками, а также оснащен бортовым компьютером и сенсорным дисплеем под центральной консолью для управлением развлекательным центром.

Согласно объявлению, мощность транспортного средства с шестилитровым двигателем Mercedes-AMG M158 V12 с двойным турбонаддувом составляет 730 лошадиных сил, что позволяет водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость машины — 370 километров в час.

Pagani Huayra производится ограниченным тиражом — на сегодняшний день в мире существует не более 100 таких авто. Модель выпускалась с 2011 по 2018 год.