Сотни грузовиков застряли на границе с Грузией

Перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией сотни грузовиков ждут въезда в РФ. Таких машин насчитывается более 300 единиц, следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Вместе с тем очередей из легковых машин не наблюдается. Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта.

Накануне Telegram-каналы SHOT, Mash и Brief сообщили об образовании многокилометровой пробки из автомобилей в сторону России при подъезде к пограничному пункту пропуска «Верхний Ларс» со стороны Грузии. Очевидцы отмечали, что длина затора достигла нескольких километров.

«Известия» писали, что в очереди можно заметить сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка по состоянию на 2:45 ночи составила около 7 км.

Ранее парламентом Грузии была принята в первом чтении версия законопроекта об агентах иностранного влияния. Это вызвало серьезное недовольство среди жителей страны. Речь идет как об оппозиции, так и о гражданских активистах и рядовых гражданах. В Тбилиси организовали масштабные акции протеста. Были зафиксированы случаи с применением водометов и слезоточивого газа.