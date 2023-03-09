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17 минут назад

На Чукотке приостановили продажу бензина АИ-95 до июня 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Компания «Чукотснаб» приостановила продажу бензина АИ-95 жителям Чукотки до начала навигации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что навигация должна начаться в июне 2023 года.

На Чукотке приостановили продажу бензина АИ-95 до июня
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина — это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%. В связи с этим АО «Чукотснаб» вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года», — говорится в сообщении фирмы.

Отмечается, что «Чукотснаб» занимается закупкой и поставками нефтепродуктов на территорию Чукотского автономного округа. Заправочные пункты компании находятся в шести районах региона.

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