На Чукотке приостановили продажу бензина АИ-95 до июня

Компания «Чукотснаб» приостановила продажу бензина АИ-95 жителям Чукотки до начала навигации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что навигация должна начаться в июне 2023 года.
«На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина — это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%. В связи с этим АО «Чукотснаб» вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года», — говорится в сообщении фирмы.
Отмечается, что «Чукотснаб» занимается закупкой и поставками нефтепродуктов на территорию Чукотского автономного округа. Заправочные пункты компании находятся в шести районах региона.