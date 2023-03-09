На Чукотке приостановили продажу бензина АИ-95 до июня

«На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина — это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%. В связи с этим АО «Чукотснаб» вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года», — говорится в сообщении фирмы.