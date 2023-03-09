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1 час назад

В Китае показали новый большой внедорожник Haval

Газета.Ru

В Китае дебютирует новый большой внедорожник компании Haval, новые изображения модели опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий КНР, сообщает портал autohome.com.cn.

Сообщается, что новинка выйдет в продажу под индексом H5 или H5L. Габариты внедорожника составляют 5190x1905x1835 мм, а колесная база – 3140 мм. В гамму силовых агрегатов войдут 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и турбодизель такого же объема, чья мощность составляет 166 л.с.

В салоне автомобиль оборудован «парящими» цифровой приборной панелью и экраном мультимедийной системы. Отмечается, что внедорожник рассчитан на пять пассажиров. Премьера Haval H5/H5L ожидается весной этого года.

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