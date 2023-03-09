В Китае показали новый большой внедорожник Haval

Сообщается, что новинка выйдет в продажу под индексом H5 или H5L. Габариты внедорожника составляют 5190x1905x1835 мм, а колесная база – 3140 мм. В гамму силовых агрегатов войдут 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и турбодизель такого же объема, чья мощность составляет 166 л.с.