Россияне нашли способ покупать официальные Audi

Граждане России нашли возможность приобрести официальные автомобили Audi, на которые даже распространяется гарантия.

Фото: Audi Audi

Компания Audi официально покинула рынок России в 2022 году. Однако она все еще продолжает работать с Белоруссией. Это дает возможность гражданам РФ приобретать официальные машины с гарантией в 2023 году.

Данные Белорусской автомобильной ассоциации указывают на то, что в конце зимы 2023 года больше всего продаж на территории страны приходилось на модели компании Geely. В общей сложности было реализовано 658 машин известной марки. На втором месте стоит российская Lada. В ТОП-3 также вошел немецкий производитель Audi. Отмечается, что люксовый бренд сумел обойти даже представителей бюджетного сегмента.

Основные объемы реализации автомобилей марки Audi приходятся на жителей России. В Белоруссии такие машины все еще можно приобрести официально, а значит, дилеры предоставляют гарантийное обслуживание и дополнительные условия от компании. Кроме того, для клиентов бренда предусматривается сервисная возможность. Они могут воспользоваться мобильным сервисным пунктом Service Mobile. Она позволяет устранить несущественные неисправности без посещения сервиса.

Те автомобили из Германии, которые привозят на территорию России по “серым” схемам, не предлагаются с базовым гарантийным талоном. Поэтому поклонникам бренда выгоднее отправляться в Минск и приобретать транспорт у официальных дилеров сети Audi.