Volkswagen покидает Европу и уходит в США

Компания Volkswagen приостановила проект по строительству аккумуляторного завода в Европе из-за финансовых стимулов, которые обещают власти США при условии ведения бизнеса на территории этой страны.
По информации Financial Times, руководство концерна дала понять Евросоюзу, что ждёт информации о преференциях, которые будут получены в обмен на положительное решение разместить аккумуляторный завод в Восточной Европе. США, к примеру, обещают льготы в размере до 10 млрд евро. К тому же в Америке у Volkswagen всё может случиться намного быстрее, чем в Европе - в США привыкли делать бизнес, а не заниматься бесконечным обсуждением перспектив.
В бытность главы Volkswagen Герберта Дисса был объявлен план строительства шести гигафабрик в Европе, но вот что интересно: завод в США, как сказал финансовый директор концерна Арно Антлиц, всё равно был бы построен. Антлиц при этом подчеркнул, что недавно принятый Закон о снижении инфляции ускорил ход работ.
Но Антлиц признал, что принятие Закона о снижении инфляции ускорило американскую программу.
В феврале Tesla также заявила о том, что сконцентрируется на развитии производства аккумуляторов в США, а не в Европе. Всё по той же причине: закон о снижении инфляции предлагает очень заманчивые стимулы.