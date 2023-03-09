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9 минут назад

Латвия передала Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Газета.Ru

Латвия отправила Украине первую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на службу государственных доходов страны.

Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей автомашины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в первую партию вошли восемь автомобилей, среди которых Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel. Машины выпущены с 1999 по 2011 год.

По предварительным данным, общая стоимость автомобилей оценивается в €18,5 тыс.

В середине февраля латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства. Согласно поправкам, любой транспорт, находящийся в собственности государства, может быть отправлен в распоряжение властей Украины.

На сегодняшний день в Латвии службой государственных доходов организованы аукционы, на которых любой желающий может купить конфискованные у нетрезвых водителей машины. При этом спрос на такие автомобили высок из-за сравнительно низких цен.

Автоновости,Volvo,Toyota,Honda,Volkswagen,Opel,Правительство Украины,
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