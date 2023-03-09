За сколько можно купить в России большой внедорожник Tank 500

В России можно заказать большой китайский внедорожник Tank 500 за 5,8 миллиона рублей.

Фото: Avito.ru Avito.ru

На Avito.ru появилось объявление о продаже Tank 500, модели, которая официально на российский рынок еще не вышла. Продавец готов привезти автомобиль 2023 года выпуска под заказ из Китая за 5 820 000 рублей. Однако это предварительная цена, так как она привязана к текущему курсу валюты и может измениться. Что же касается полноценного запуска Tank 500 в России, то он ожидается уже в ближайшее время.

В объявлении на Avito.ru указано, что Tank 500, доступный для заказа, оснащен 3,0-литровым мотором мощностью 354 лошадиные силы в связке с автоматом, привод – полный. Именно с такой силовой установкой внедорожник представлен в Китае. По неподтвержденным пока данным, официально в России будет продаваться 500-й с дефорсированным двигателем, развивающим 299 сил.

В феврале появилась информация, что цены на Tank 500 будут лежать в диапазоне от пяти до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации, а гарантия составит пять лет или 150 тысяч километров. На автомобили, ввезенные в страну неофициально, гарантия автопроизводителя не действует. Прайс-лист на модель российское представительство Tank пока не обнародовало.