Стала известна дата открытия дилерского центра Kaiyi в России

В Москве 16 марта откроется первый дилерский центр китайской марки Kaiyi. В этот же день начнутся продажи автомобилей. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: Автотор Автотор

В настоящий момент в России собирается лишь седан E5, на базе калининградского завода. Ее длина составляет 4670 мм, колесная база - 2,7 метра. Модель имеет безальтернативный полуторалитровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Нм в сочетании с вариатором.

В дальнейшем также на российских заводах начнут собирать кроссоверы. Так, скоро появятся вседорожники Kaiyi X3 и X3 Pro. Они отличаются некоторыми нюансами в дизайне кузова, а также силовыми агрегатами. X3 оснащается атмосферным двигателем на 113 л.с. и 143 Нм, X3 Pro — турбомотором того же объема 1,5 литра на 147 л.с. и 230 Нм. Предположительно, начало продаж намечено на середину года.