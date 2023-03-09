Китайский автопроизводитель анонсировал дебют "убийцы G-Class"

Китайский автопроизводитель опубликовал фотографии новой модели - внедорожника, который будет позиционироваться в качестве конкурента Mercedes G-Class. И это особенно подчеркнули на снимках: как бы невзначай в кадре с "китайцем" оказался "Гелендваген", причём сзади.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Внедорожник откроет новую серию марки - F. Сама модель имеет кодовое обозначение SF. В иерархии BYD автомобили F не будут на вершине: их позиционирование - между Mengshi и Yangwang.

Длина автомобиля составит почти 5 м, а размер колёсной базы - 2,8 м. Предполагается, что модель имеет рамную конструкцию, ожидаются блокировки переднего и заднего дифференциалов.

BYD SF оснастят гибридной трансмиссией, мощность которой превысит 680 л.с., что больше, чем у Mercedes AMG G 63 (585 л.с.).

Дебют "убийцы G-Class" от BYD ожидается в течение этого года. Продажи тоже могут стартовать до конца 2023-го. Ожидаемый ценник - 400-600 тысяч юаней (4,35-6,52 млн рублей).

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