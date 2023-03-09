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1 час назад

АвтоВАЗ потерял за год 1,3 млрд рублей чистой прибыли

Лера Букина

По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа составила 206,6 млн рублей, что на 86,2% меньше, чем в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

АвтоВАЗ потерял за год 1,3 млрд рублей чистой прибыли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что годом ранее компания заработала 1,497 млрд рублей. Таким образом, за прошедший год предприятие потеряло 1,3 млрд рублей. Также, согласно годовой отчетности, выручка АвтоВАЗа в 2022 году сократилась на 43,7% и составила 169,57 млрд рублей, а валовая прибыль - на 71,2%, до 7,239 млрд рублей.

Также отмечается, что убыток от продаж составил 4,126 млрд рублей, тогда как прибыль в 2021 году была на уровне 10,2 млрд рублей.

Главной причиной спада прибыли стало уменьшение объемов производства машин. В прошлом году компания продала 188,6 тысячи авто, что на 46% меньше, чем в 2021 году. Также корпорация перенесла производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, что стало весьма затратным. На эти цели было потрачено порядка 1 млрд рублей.

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