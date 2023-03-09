АвтоВАЗ потерял за год 1,3 млрд рублей чистой прибыли

По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа составила 206,6 млн рублей, что на 86,2% меньше, чем в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что годом ранее компания заработала 1,497 млрд рублей. Таким образом, за прошедший год предприятие потеряло 1,3 млрд рублей. Также, согласно годовой отчетности, выручка АвтоВАЗа в 2022 году сократилась на 43,7% и составила 169,57 млрд рублей, а валовая прибыль - на 71,2%, до 7,239 млрд рублей.
Также отмечается, что убыток от продаж составил 4,126 млрд рублей, тогда как прибыль в 2021 году была на уровне 10,2 млрд рублей.
Главной причиной спада прибыли стало уменьшение объемов производства машин. В прошлом году компания продала 188,6 тысячи авто, что на 46% меньше, чем в 2021 году. Также корпорация перенесла производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, что стало весьма затратным. На эти цели было потрачено порядка 1 млрд рублей.