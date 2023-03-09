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1 час назад

В Калужской области сделали заявление после новостей об уходе Continental

Лера Букина

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов высказался о работе завода по производству шин компании Continental в Калуге. По его словам, предприятие функционирует в штатном режиме. Кроме того, Попов отметил, что компания старается выполнять все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами.

В Калужской области сделали заявление после новостей об уходе Continental
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Попов также подчеркнул, что всю номенклатуру продукции выпускают в полном объеме.

Накануне немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным.

Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.

Напомним, что годом ранее из-за ситуации вокруг Украины «Континентал Калуга» объявил об остановке выпуска автомобильных покрышек. Кроме того, компанией были приостановлены поставки.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что французской компании Michelin, производящей шины, удалось найти покупателя на завод, который находится в подмосковном Давыдово.

Автоновости,Николай Сетцер,Владимир Попов,
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