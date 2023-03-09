В Калужской области сделали заявление после новостей об уходе Continental

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов высказался о работе завода по производству шин компании Continental в Калуге. По его словам, предприятие функционирует в штатном режиме. Кроме того, Попов отметил, что компания старается выполнять все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами.

Попов также подчеркнул, что всю номенклатуру продукции выпускают в полном объеме.

Накануне немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным.

Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.

Напомним, что годом ранее из-за ситуации вокруг Украины «Континентал Калуга» объявил об остановке выпуска автомобильных покрышек. Кроме того, компанией были приостановлены поставки.