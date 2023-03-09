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1 час назад

Chery показала новый кроссовер

Motor.ru

Компания Chery вывела на тесты кроссовер «для легкого бездорожья».

Chery показала новый кроссовер
Фото: © Autohome© Autohome

Модель носит внутренний индекс TJ-1 и на китайском рынке появится летом. По всей видимости, речь идет о вседорожнике размером с Omoda C5 и «начинкой» от Exeed TXL. Его могут оснастить «турбомотором» 1.6, семеступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Другие интересные детали — двухъярусная оптика с уникальной световой подписью и отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Кроссовер Chery с внутренним обозначением TJ-1 дебютирует летом. Причем он станет первенцем нового семейства. На это якобы намекают надписи «light off-road», покрывающие тестовый автомобиль, хотя вот так однозначно их, конечно же, трактовать нельзя.

Судя по фотографиям и видео, вседорожник получит двухъярусную оптику с оригинальной световой подписью, фонарь во всю ширину кузова, ну и в целом будет выполнен в том же ключе, что и Tiggo 9.

Chery
Chery
Chery

В салоне установят многоуровневую переднюю панель. За подрезанным снизу рулем разместится компактная виртуальная «приборка». В центре — вертикальный «планшет» медиасистемы. Множество прямых линий и массивные ручки-поручни китайские журналисты снова трактуют как намек на какую-то «внедорожность». По технике никаких неожиданностей: «турбомотор» 1.6, преселективный «робот» и полный привод. По всей видимости, речь идет о силовом агрегате от Exeed TXL.

В России появился новый китайский кроссовер

А в России тем временем готовятся в премьере Chery Tiggo 8 Pro e+. Гибридный кроссовер появится на нашем рынке весной. На родине он оснащается «турбочетверкой» 1.5, которая развивает 156 лошадиных сил, и двумя электромоторами. Комбинированная отдача — 326 сил и 565 Нм. Емкость батареи Tiggo 8 Pro e+ составляет 19,27 киловатт-часа. Паспортная данность хода на электротяге — 100 километров по циклу NEDC.

Необычные китайские автомобили в России

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