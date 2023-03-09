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33 минуты назад

Перечислены самые популярные в России подержанные автомобили

Motor.ru

Аналитики назвали самые продаваемые автомобили с пробегом в России в феврале 2023 года.

В компании CM.Expert подсчитали количество объявлений, снятых с публикации за февраль на популярных классифайдах. Выяснилось, что наиболее часто закрывались сделки Lada Granta — бюджетник АвтоВАЗа стал самым популярным и в общем рейтинге, и в эконом-классе. В феврале было снято 7516 объявлений о продаже «Грант», средняя цена составила 571 630 рублей.

Lada Granta находила нового хозяина в среднем за 32 дня. На втором месте среди бюджетных машин оказался Hyundai Solaris: в феврале было закрыто 5378 объявлений. Средняя стоимость составила 868 046 рублей, продажу удавалось совершить в среднем за 34 дня. Третью строчку занял Kia Rio с 4836 объявлениями, 33 днями на реализацию и средней ценой в 904 151 рубль.

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Самая низкая стоимость в топ-20 — у Lada 2114, ее продавали за 161 347 рублей. Она же и продавалась максимально быстро, всего за 23 дня.

В среднем классе самой ходовой стала Toyota Camry с 4137 закрытыми предложениями, средней стоимостью в 2 344 626 рублей и 44 днями на поиск нового владельца. Второй стала Skoda Octavia (2507 объявлений, 1 234 581 рубль и 47 дней), третьим — Ford Focus (2113 объявлений, 766 184 рубля и 40 дней).

Среди премиальных автомобилей лучше всего продаются BMW 5-Series. За месяц закрылось 2020 объявлений, цена составила 2 963 699 рублей, а срок продажи — 53 дня. За ним следуют Mercedes-Benz E-Class (1795 предложений, 2 967 738 рублей, 55 дней) и BMW 3-Series (1585 объявлений, 2 348 035 рублей и 53 дня). Помимо «немцев», в топе сегмента также присутствуют Toyota, Lexus, Porsche и Land Rover. Дольше всех ждали покупателей продавцы Porsche Cayenne — 63 дня в среднем.

Весной в России планируют запустить проект переоборудования подержанных топливных машин в электрические. Моторы для них собирается выпускать калининградский «Автотор», где сейчас собирают китайские седаны Kaiyi. Такая мера призвана продлить срок эксплуатации автомобилей в условиях санкций и исхода зарубежных марок.

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