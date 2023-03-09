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1 час назад

Цены на летнюю резину могут взлететь на 50%

Лера Букина

В Национальном автомобильном союзе предупредили о повышении стоимости летней резины. Рост цен, как считают там, может достигнуть 50%, передает радиостанция «Говорит Москва».

Цены на летнюю резину могут взлететь на 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отмечают, что подорожание на рынке уже можно заметить. Как пояснили в союзе, это обусловлено ограничениями западных стран и уходом иностранных фирм из России. По словам

вице-президента союза Яна Хайцеэра, некоторых

материалов для изготовления шин, в частности премиум-класса, нет в РФ.

«Отчасти нивелируют ситуацию китайские производители», - полагает эксперт.

Хайцеэр рекомендует автомобилистам отложить смену зимней резины на летнюю. Он считает необходимым подождать наступления устойчивой плюсовой температуры.

Накануне немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.

Автоновости,Николай Сетцер,
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