Цены на летнюю резину могут взлететь на 50%

В Национальном автомобильном союзе предупредили о повышении стоимости летней резины. Рост цен, как считают там, может достигнуть 50%, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Там отмечают, что подорожание на рынке уже можно заметить. Как пояснили в союзе, это обусловлено ограничениями западных стран и уходом иностранных фирм из России. По словам

вице-президента союза Яна Хайцеэра, некоторых

материалов для изготовления шин, в частности премиум-класса, нет в РФ.

«Отчасти нивелируют ситуацию китайские производители», - полагает эксперт.

Хайцеэр рекомендует автомобилистам отложить смену зимней резины на летнюю. Он считает необходимым подождать наступления устойчивой плюсовой температуры.