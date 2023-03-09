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14 минут назад

Электромобиль Ford на платформе Volkswagen: новая фотография

Motor.ru

Компания Ford опубликовала новое изображение будущего электромобиля на базе Volkswagen.

У будущего электрокара Ford будет «квадратный» дизайн
Фото: © Martin Sander / Ford© Martin Sander / Ford

Тизерной фотографией в своих соцсетях поделился Мартин Сандер, который курирует разработку батарейной модели. Он приподнял ткань, под которой скрыта машина, продемонстрировав часть бампера и облицовочной панели. По снимку можно сделать вывод, что электрокар Ford будет иметь более «квадратный» дизайн, чем соплатформенные немецкие электромобили ID-линейки.

Ford работает над созданием компактного батарейного кроссовера, используя немецкую архитектуру MEB. Motor1.com описывает грядущую новинку как «Volkswagen ID.4, но только более квадратный». Можно заметить, что под номерным знаком находится датчик вспомогательных систем, а овальная эмблема Ford выглядит крупнее, чем на других легковых автомобилях марки.

В конце февраля Ford поделился коротким роликом, в котором подтвердил скорую премьеру пока безымянной электрической модели – она намечена на 21 марта этого года. Тогда же показали и одно из колес электрокара: он получит диски с аэродинамическим дизайном и пластиковые накладки на арки.

Ford и Volkswagen сотрудничают в этой области уже несколько лет. В рамках партнерства немецкая сторона предоставляет американскому автопроизводителю свою платформу MEB. Ford намерен использовать ее как минимум для двух моделей – упомянутого кроссовера, по габаритам близкого к ID.4, а также для его спортивной версии. Известно, что новинки получат батарею емкостью 77 киловатт-часов, и будут доступны как с задним, так и с полным приводом.

Автоновости,Volkswagen,Ford,
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