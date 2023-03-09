У будущего электрокара Ford будет «квадратный» дизайн

Компания Ford опубликовала новое изображение будущего электромобиля на базе Volkswagen.

Фото: © Martin Sander / Ford © Martin Sander / Ford

Тизерной фотографией в своих соцсетях поделился Мартин Сандер, который курирует разработку батарейной модели. Он приподнял ткань, под которой скрыта машина, продемонстрировав часть бампера и облицовочной панели. По снимку можно сделать вывод, что электрокар Ford будет иметь более «квадратный» дизайн, чем соплатформенные немецкие электромобили ID-линейки.

Ford работает над созданием компактного батарейного кроссовера, используя немецкую архитектуру MEB. Motor1.com описывает грядущую новинку как «Volkswagen ID.4, но только более квадратный». Можно заметить, что под номерным знаком находится датчик вспомогательных систем, а овальная эмблема Ford выглядит крупнее, чем на других легковых автомобилях марки.

В конце февраля Ford поделился коротким роликом, в котором подтвердил скорую премьеру пока безымянной электрической модели – она намечена на 21 марта этого года. Тогда же показали и одно из колес электрокара: он получит диски с аэродинамическим дизайном и пластиковые накладки на арки.