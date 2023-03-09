В апреле «АвтоВАЗ» увеличит объемы производства Lada Vesta

«АвтоВАЗ» собирается нарастить объем выпуска обновленных автомобилей Lada Vesta, сообщают «Новости транспорта» со ссылкой на сообщество Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Изначально в Тольятти планировалось выпустить 4 тыс. обновленных Vesta за апрель, однако на предприятии обновили план и в следующем месяце собираются спустить с конвейера 4,5 тыс. машин. План на март составляет 1,7 тыс. машин. По словам инсайдеров, сейчас на «АвтоВАЗе» собирают до 30 обновленных Vesta в день.