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22 минуты назад

«АвтоВАЗ» может увеличить объемы производства Lada Vesta в апреле

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» собирается нарастить объем выпуска обновленных автомобилей Lada Vesta, сообщают «Новости транспорта» со ссылкой на сообщество Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

В апреле «АвтоВАЗ» увеличит объемы производства Lada Vesta
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально в Тольятти планировалось выпустить 4 тыс. обновленных Vesta за апрель, однако на предприятии обновили план и в следующем месяце собираются спустить с конвейера 4,5 тыс. машин. План на март составляет 1,7 тыс. машин. По словам инсайдеров, сейчас на «АвтоВАЗе» собирают до 30 обновленных Vesta в день.

Производство обновленной Lada Vesta впервые началось в феврале 2022 года, однако вскоре выпуск был остановлен из-за нехватки запчастей. Позже в компании решили перенести производство Vesta с завода в Ижевске в Тольятти. В продажу новинка поступит в мае 2023 года.

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