Появились официальные изображения салона нового Hyundai Solaris

Марка также поделилась новыми подробностями об оснащении «четырехдверки». Полноценную презентацию проведут под конец марта.

Фото: Hyundai Hyundai

Индийское подразделение компании Hyundai распространило очередные тизеры седана Verna следующего поколения, включая первые картинки интерьера. Напомним, Верной модель зовется и в некоторых других странах, кое-где «четырехдверка» известна как Accent, ну а в России это Solaris. Индия же станет дебютным рынком для машины новой генерации, кроме того, местный завод окажется основной производственной площадкой.

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Как и ожидалось, внутри появилось табло, то есть помещенные в единый корпус приборка (она теперь полностью цифровая) и тачскрин мультимедийной системы. Каждый дисплей – диагональю 10,25 дюйма. Все это добро возвышается над передней панелью, так что центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у предыдущего седана они расположены по бокам от дисплея мультимедиа).

Hyundai

У основания центральной консоли есть дополнительная сенсорная полоска, на нее продублировано управление мультимедийным экраном и «климатом» — интерфейс меняется, стоит только нажать клавишу сверху (кнопка – физическая). При этом сам блок климат-контроля сохранил небольшой дисплей и шайбы. Для дорогих версий еще заявлены аудиосистема Bose с восемью динамиками, подогрев и вентиляция передних кресел.

Что же касается внешности, то в новом поколении Verna/Solaris выглядит гораздо агрессивнее предыдущей модели. Так, седану досталась широкая радиаторная решетка, которую вдобавок «уронили». Под кромкой капота проходит светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней (как у рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur). Сами фары (тоже диодные) расположены ниже, чем у прежней Верны, а под ними нашлось место для отдельных противотуманок. Задние фонари сделали в виде единой плашки с «ответвлениями» по краям, при этом на корме еще имеются «прорези».

Длина индийского седана равна 4535 мм, что на 95 мм больше по сравнению с предыдущей Verna. В ширину модель прибавила 36 мм (теперь 1765 мм), колесная база увеличена на 70 мм до 2670 мм. Высота не изменилась – 1475 мм. Российский нынешний Hyundai Solaris уступает прежней Hyundai Verna по длине и высоте (показатели нашей модели – 4405 и 1469 мм), ширина и расстояние между осями у машин совпадают. Объем багажника седана нового поколения – 528 литров против 480 литров у предшественника (у Соляриса – те же 480 л).

Hyundai

В Индии новинку предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI и «турбочетверкой» T-GDI аналогичного объема (мощность не названа). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбоверсии также положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), плюс у предшественника был 115-сильный дизель 1.5 CRDi. На некоторый рынках, включая Россию, прежняя модель представлена с атмосферными моторами 1.4 и 1.6.