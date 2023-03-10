Появились официальные изображения салона нового Hyundai Solaris

Марка также поделилась новыми подробностями об оснащении «четырехдверки». Полноценную презентацию проведут под конец марта.
Индийское подразделение компании Hyundai распространило очередные тизеры седана Verna следующего поколения, включая первые картинки интерьера. Напомним, Верной модель зовется и в некоторых других странах, кое-где «четырехдверка» известна как Accent, ну а в России это Solaris. Индия же станет дебютным рынком для машины новой генерации, кроме того, местный завод окажется основной производственной площадкой.
Как и ожидалось, внутри появилось табло, то есть помещенные в единый корпус приборка (она теперь полностью цифровая) и тачскрин мультимедийной системы. Каждый дисплей – диагональю 10,25 дюйма. Все это добро возвышается над передней панелью, так что центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у предыдущего седана они расположены по бокам от дисплея мультимедиа).
У основания центральной консоли есть дополнительная сенсорная полоска, на нее продублировано управление мультимедийным экраном и «климатом» — интерфейс меняется, стоит только нажать клавишу сверху (кнопка – физическая). При этом сам блок климат-контроля сохранил небольшой дисплей и шайбы. Для дорогих версий еще заявлены аудиосистема Bose с восемью динамиками, подогрев и вентиляция передних кресел.
Что же касается внешности, то в новом поколении Verna/Solaris выглядит гораздо агрессивнее предыдущей модели. Так, седану досталась широкая радиаторная решетка, которую вдобавок «уронили». Под кромкой капота проходит светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней (как у рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur). Сами фары (тоже диодные) расположены ниже, чем у прежней Верны, а под ними нашлось место для отдельных противотуманок. Задние фонари сделали в виде единой плашки с «ответвлениями» по краям, при этом на корме еще имеются «прорези».
Длина индийского седана равна 4535 мм, что на 95 мм больше по сравнению с предыдущей Verna. В ширину модель прибавила 36 мм (теперь 1765 мм), колесная база увеличена на 70 мм до 2670 мм. Высота не изменилась – 1475 мм. Российский нынешний Hyundai Solaris уступает прежней Hyundai Verna по длине и высоте (показатели нашей модели – 4405 и 1469 мм), ширина и расстояние между осями у машин совпадают. Объем багажника седана нового поколения – 528 литров против 480 литров у предшественника (у Соляриса – те же 480 л).
В Индии новинку предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI и «турбочетверкой» T-GDI аналогичного объема (мощность не названа). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбоверсии также положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), плюс у предшественника был 115-сильный дизель 1.5 CRDi. На некоторый рынках, включая Россию, прежняя модель представлена с атмосферными моторами 1.4 и 1.6.
Презентацию следующей Hyundai Verna проведут 21 марта. В России же новый Солярис можно не ждать – по крайней мере, в ближайшем будущем. Сейчас все российские премьеры Hyundai-Kia «на паузе», кончится ли вообще эта «пауза» – неизвестно.