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1 час назад

В США снова расследуют смертельную аварию с участием электромобиля Tesla. И снова виноват автопилот

Ferra.ruиещё 1

В феврале 2023 года в Калифорнии, США, произошла массовая авария с участием электромобиля Tesla Model S. Эта машина врезалась в стоящий посреди проезжей части грузовик пожарной охраны, относящийся к департаменту округа Контра-Коста.

В США снова расследуют смертельную аварию с участием электромобиля Tesla
Фото: ferra.ruferra.ru

Пожарная машина приехала на вызов в связи с автомобильной аварией. И пока пожарные доставали из разбитых автомобилей пострадавших, грузовик перегораживал проезд для безопасности спасателей.

В грузовик пожарных и врезался на полной скорости электрокар Tesla. Приехавший на место полицейский патруль зафиксировал смерть водителя и тяжёлые увечья пассажира, доставленного в больницу. Туда же направили и четверых пожарных с лёгкими травмами.

При этом в отчёте патруля нет однозначного заключения о причинах аварии. Специалисты склоняются к тому, что водитель мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и ехал с включённой системой автоматизированного вождения — автопилотом.

В материалах дела речь идёт о множестве косвенных улик, свидетельствующих в пользу этой версии. И если это так, дело войдёт в состав федерального расследования, инициированного властями для выяснения потенциальной опасности автомобильных автопилотов в части реагирования на статичные препятствия на дороге и их объезда.

Автоновости,Tesla,
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