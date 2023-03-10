В США снова расследуют смертельную аварию с участием электромобиля Tesla

В феврале 2023 года в Калифорнии, США, произошла массовая авария с участием электромобиля Tesla Model S. Эта машина врезалась в стоящий посреди проезжей части грузовик пожарной охраны, относящийся к департаменту округа Контра-Коста.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Пожарная машина приехала на вызов в связи с автомобильной аварией. И пока пожарные доставали из разбитых автомобилей пострадавших, грузовик перегораживал проезд для безопасности спасателей.

В грузовик пожарных и врезался на полной скорости электрокар Tesla. Приехавший на место полицейский патруль зафиксировал смерть водителя и тяжёлые увечья пассажира, доставленного в больницу. Туда же направили и четверых пожарных с лёгкими травмами.

При этом в отчёте патруля нет однозначного заключения о причинах аварии. Специалисты склоняются к тому, что водитель мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и ехал с включённой системой автоматизированного вождения — автопилотом.