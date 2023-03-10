Сенатор предложил чипировать автомобильные номера

Автомобили снова предложили пометить. А именно, установить чипы на номера. Правда, пока только грузовых машин, чтобы они не избегали ответственности за перегруз и большие габариты, когда проходят рамки весогабаритного контроля на дорогах. С таким предложением к главе МВД обратился сенатор Андрей Кутепов.

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По его мнению, многие перевозчики, которые едут с перегрузом, стремясь избежать наказания, закрывают при прохождении автоматических пунктов весогабаритного контроля номера своих машин с помощью подручных средств.

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По словам сенатора, он лично убедился "в неэффективности весогабаритного контроля" и вреде, причиняемом большегрузами региональным дорогам, во время поездок по югу России. "Основная проблема в этом регионе связана с транспортировкой зерна в направлении российских портов с превышением допустимых весовых параметров", - сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора.

Чтобы решить эту масштабную проблему, он предлагает оснастить регистрационные знаки грузовых машин метками радиочастотной идентификации (RFID-метки), позволяющими в автоматическом режиме получать данные об автомобиле. По его мнению, это сделает невозможным скрывать номер автомобиля при прохождении контроля.

Идея не нова. Еще в 2013 году предлагалось оснастить номера всех машин подобными метками. Однако она не прошла. Надо сказать, что наиболее заинтересованными в продвижении этой идеи были некие коммерческие структуры, которые занимались производством и обслуживанием подобных устройств.

Очевидно, что такая технология в разы удорожает сами регистрационные знаки. Кроме того, в последние годы у нас изменился подход к регистрации автомобилей. Теперь в ГИБДД присваивают только номер. Если автовладелец зарегистрирован в регионе, где регистрируется машина, ему могут выдать и знаки. А могут и не выдать, если он на них не будет претендовать.

Зато он сам может заказать и получить знаки в соответствии с присвоенным номером в любой компании, которая знаки изготавливает. Более того, в случае потери или кражи знака он также может заказать его изготовление. Какие чипы? Если знак можно менять ежедневно?

Напомним, что в ГИБДД в 2013 году к идее оснащения регистрационных знаков чипами отнеслись довольно прохладно. Помимо перечисленных причин там также напомнили и о том, что в результате легкого ДТП номер может пострадать. А с ним и чип. И что делать в этой ситуации?

Кроме того, совершенно непонятно, как быть в ситуации, когда чип вроде должен сработать, но не срабатывает? Его, к примеру, повредили или вообще удалили со знака. Кто за это отвечает? Автовладелец? Водитель? Или вообще никто?

А теперь давайте расскажем о технологиях. Сенатор предложил использовать RFID-метки. Как пояснил "РГ" генеральный директор компании "Орлан" Николай Абрамов, такие технологии используются, например, при оплате с помощью банковской карты. Но покупателю приходится карту прикладывать к считывателю.

Если развить эту технологию до дистанционного считывания, то потребуется либо чип оснастить батарейкой, либо значительно усилить мощность антенны.

А это не только небезопасно для здоровья окружающих, но и сталкивается с существующими ограничениями.

Управляющий директор компании "Электронный паспорт" Борис Ионов сообщил "РГ":

"У нас в год около полутора миллионов автомобилей меняют своих владельцев. Очевидно, что маркировать чипами надо не регистрационные знаки, которые могут переходить к новому владельцу, а могут и не переходить. Маркировать надо саму машину".

Как рассказали в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО", для того, чтобы комплексы фотовидеофиксации нарушений смогли идентифицировать транспортные средства по RFID-меткам, сами комплексы необходимо дооснастить дополнительным техническим оборудованием - RFID-считывателями. С технической точки зрения для производителей и операторов систем фотовидеофиксации сложностей не возникнет, однако нужно понимать, что это дорогостоящий процесс. RFID-считыватели позволят комплексам фотовидеофиксации определять государственный регистрационный знак транспортного средства, оснащенный RFID-меткой, даже в том случае, когда госномер невозможно распознать визуально. В то же время инициативу Андрея Кутепова нельзя реализовать на практике без соответствующего законодательного регулирования, которого на данный момент нет. Как минимум, необходим закон, регламентирующий, что RFID-метка не только дополняет государственный регистрационный знак, но и заменяет его в какой-то степени.

Другими словами, если недобросовестный водитель полностью скрывает госномер автомобиля какими-то подручными средствами - можно ли, считав RFID-метку, наложить на него штраф? На этот вопрос и должен отвечать будущий закон. Также важно на законодательном уровне предусмотреть, чтобы отсутствие считываемой RFID-метки у грузового автомобиля автоматически приводило к получению постановления о штрафе. Таким образом мы сможем бороться с умышленным сокрытием RFID-меток (когда их будут глушить). В противном случае, инициатива работать не будет.

А есть еще такая технология, как DSRC. Благодаря ей с транспондеров списывается плата за проезд.

Ее даже пытались внедрить для тахографов, чтобы те сами сообщали о нарушении труда и отдыха водителя, когда он проезжает в зоне действия считывателей.

Но вот беда, они либо работают на запрещенной частоте, либо их мощность превышает установленную законом. Поэтому внедрение этих систем было остановлено. Очевидно, что идею с чипами на номера постигнет та же участь.