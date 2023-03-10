Завод Continental продолжает работу, несмотря на объявление об уходе из России

Шинный завод компании Continental в Калужской области продолжает плановую работу.

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Об этом сообщил губернатор региона Владимир Попов. Чиновник утверждает, что предприятие немецкого бренда не остановило производство продукции, а также продолжает выполнять обязательства перед персоналом, несмотря на намерение покинуть Россию. При этом шины, выпускаемые на конвейере завода, в последние месяцы реализуют исключительно на отечественном рынке.

Глава концерна Continental AG Николай Сетцер сообщил, что в связи с антироссийскими санкциями приходится тратить больше средств на покупку сырья, компонентов и энергоносителей. Кроме того, усложнилась логистика. Все эти причины повлияли на решение компании покинуть отечественный рынок.

Ранее предприятие немецкого бренда ежегодно выпускало четыре миллиона покрышек, которые экспортировали в 24 страны мира. Теперь же руководство компании приняло окончательное решение о продаже бизнеса. При этом в России находится завод автокомплектующих ContiTech, занимающееся производством электронных блоков управления двигателем, компонентов гидроусилителей руля и систем кондиционирования. Какая учесть ждет данное предприятие, пока неизвестно.