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1 час назад

Завод Continental продолжает работу, несмотря на объявление ухода из России

Motor.ru

Шинный завод компании Continental в Калужской области продолжает плановую работу.

Завод Continental продолжает работу, несмотря на объявление об уходе из России
Фото: © Continental© Continental

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Попов. Чиновник утверждает, что предприятие немецкого бренда не остановило производство продукции, а также продолжает выполнять обязательства перед персоналом, несмотря на намерение покинуть Россию. При этом шины, выпускаемые на конвейере завода, в последние месяцы реализуют исключительно на отечественном рынке.

Глава концерна Continental AG Николай Сетцер сообщил, что в связи с антироссийскими санкциями приходится тратить больше средств на покупку сырья, компонентов и энергоносителей. Кроме того, усложнилась логистика. Все эти причины повлияли на решение компании покинуть отечественный рынок.

Ранее предприятие немецкого бренда ежегодно выпускало четыре миллиона покрышек, которые экспортировали в 24 страны мира. Теперь же руководство компании приняло окончательное решение о продаже бизнеса. При этом в России находится завод автокомплектующих ContiTech, занимающееся производством электронных блоков управления двигателем, компонентов гидроусилителей руля и систем кондиционирования. Какая учесть ждет данное предприятие, пока неизвестно.

В конце февраля компания Pirelli рассказала, чем заменит шины российского производства. Вместо отечественных покрышек специалист будут использовать турецкую и румынскую резину.

Автоновости,Николай Сетцер,Владимир Попов,
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