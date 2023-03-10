Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Ещё один SUV: Nissan Skyline могут снова превратить в кроссовер

Колеса.ру

Предполагается, что такая новинка японской марки разделит платформу с «зелёным» паркетником Ariya. Вероятно, главным рынком для неё станут Штаты.

Nissan Skyline могут снова превратить в кроссовер
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Компания Nissan выпускает Skyline с 1957 года, за прошедшее время модель успела двенадцать раз сменить поколение. Седан актуальной тринадцатой генерации (серии V37) был представлен в 2013 году, а в продажу поступил в 2014-м (кстати, на некоторых других рынках, в том числе в США, «четырёхдверка» продаётся под названием Infiniti Q50). Полноценный рестайлинг Skyline пережил в 2019-м, кроме того, ряд обновок седан получил осенью прошлого года.

актуальный седан Nissan Skyline GT

Совсем недавно сообщалось о том, что компания уже занимается разработкой Nissan Skyline / Infiniti Q50 следующего поколения. По предварительным данным, производство новинки наладят в 2025 году. Предполагалось, что дизайн «четырёхдверки» будет выполнен по мотивам концепта Qs Inspiration, а в роли «начинки» выступит полностью электрическая двухмоторная силовая установка. По другим данным, «четырнадцатый» Skyline может оказаться гибридом, совокупная отдача системы которого составляет около 200 л.с.

актуальный седан Nissan Skyline GT

Теперь появился новый слух, касающийся будущего Nissan Skyline. Как сообщает японское издание Best Car, в ходе грядущей смены генерации модель могут «переквалифицировать» в кроссовер. Сообщается, что компания разрабатывала разные варианты нового поколения седана с 2016 по 2022 годы, однако в результате пришла к решению сменить сегмент. Ожидается, что актуальная версия «четырёхдверки» проживёт ещё пару лет, а в 2025-м ей на смену придёт очередной SUV.

Стоит отметить, что Nissan Skyline уже был кроссовером: такая модель появилась в 2009 году и была предназначена для домашнего рынка. Этот SUV представлял собой «близнеца» Infiniti EX, который позже был переименован в QX50 (модель второй генерации была представлена в 2017-м, одним из основных рынков для неё являются Штаты).

Кстати, по данным издания, Nissan Skyline SUV тоже будет нацелен главным образом на США. Согласно неподтверждённым данным, эта новинка японской марки разделит платформу с «зелёным» паркетником Ariya. Напомним, в его основе лежит модульная «тележка» CMF-EV разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Предполагается, что у нового кроссовера «начинка» будет полностью электрической, при этом она окажется мощнее, чем у «родственника».

Nissan Ariya (версия для американского рынка)

Напомним, в США у топовой полноприводной версии «электропаркетника» Ariya Platinum+ e-4orce максимальная отдача двухмоторной системы составляет 394 л.с., а максимальный крутящий момент равен 600 Нм. Предполагается, что мощность силовой установки будущего «зелёного» кроссовера Skyline превысит 400 л.с., подробностей о технике пока нет.

Nissan Ariya (версия для американского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на американском рынке Nissan Ariya также предлагается в версиях попроще – с единственным электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача равна 242 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм. Все варианты оснащаются тяговой батареей ёмкостью 87 кВт*ч, у топового исполнения модели паспортная дальнобойность на одной зарядке составляет 426 км (расчёт вели по циклу в EPA).

Ранее другой японский бренд рассказал о том, что планирует сделать из своего представительского седана роскошный кроссовер: речь о Toyota Century, вседорожную версию которого могут показать уже в августе. В прошлом месяце наш дизайнер представил, как, возможно, будет выглядеть новый Century SUV.

Автоновости,Кроссовер,Toyota Century,Nissan Skyline,Infiniti Q50,Nissan,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий