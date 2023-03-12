Названа дата восстановления движения поездов в метро Харькова

В администрации Харькова сообщили, что движение поездов в городском метро после трёхдневного простоя полностью возобновится 12 марта.
Об этом администрация написала в своём Telegram-канале.
«Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут.
Ранее в Харькове приостановили работу электротранспорта.
Также сообщалось, что на Украине из-за обесточивания участков железных дорог начались задержки поездов.