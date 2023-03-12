Названа дата восстановления движения поездов в метро Харькова

В администрации Харькова сообщили, что движение поездов в городском метро после трёхдневного простоя полностью возобновится 12 марта.

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Об этом администрация написала в своём Telegram-канале.

«Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут.

Ранее в Харькове приостановили работу электротранспорта.