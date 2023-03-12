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2 часа назад

Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта

RT на русскомиещё 1

В администрации Харькова сообщили, что движение поездов в городском метро после трёхдневного простоя полностью возобновится 12 марта.

Названа дата восстановления движения поездов в метро Харькова
Фото: ТАССТАСС

Об этом администрация написала в своём Telegram-канале.

«Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут.

Ранее в Харькове приостановили работу электротранспорта.

Также сообщалось, что на Украине из-за обесточивания участков железных дорог начались задержки поездов.

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