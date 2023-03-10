Tesla оснастит доступный электромобиль функцией автопилота

Генеральный директор Tesla Илон Маск стремится расширить присутствие компании на рынке электромобилей, предлагая широкий спектр продуктов, в том числе более доступный электромобиль. Хотя ранее он заявлял о своем желании получить продукт дешевле, чем самая доступная на данный момент Tesla Model 3, теперь Маск поделился важными подробностями о грядущем электромобиле меньшего размера.

Tesla разрабатывает новый электромобиль, который, как ожидается, будет значительно более доступным, чем их текущие предложения. По словам генерального директора Илона Маска, производство нового электромобиля будет стоить примерно вдвое меньше, чем производство Model 3.