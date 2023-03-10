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12 минут назад

Компания Tesla оснастит доступный электромобиль функцией автопилота

ПроКроссовер.ру

Генеральный директор Tesla Илон Маск стремится расширить присутствие компании на рынке электромобилей, предлагая широкий спектр продуктов, в том числе более доступный электромобиль. Хотя ранее он заявлял о своем желании получить продукт дешевле, чем самая доступная на данный момент Tesla Model 3, теперь Маск поделился важными подробностями о грядущем электромобиле меньшего размера.

Tesla оснастит доступный электромобиль функцией автопилота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Tesla разрабатывает новый электромобиль, который, как ожидается, будет значительно более доступным, чем их текущие предложения. По словам генерального директора Илона Маска, производство нового электромобиля будет стоить примерно вдвое меньше, чем производство Model 3.

Tesla снова снизила цены на автомобили

Маск также сообщил, что автомобиль будет работать в основном в автономном режиме, но не назвал сроков его выпуска. Эти детали важны, учитывая, что Маск ранее признал, что нынешние электромобили Tesla желательны, но недоступны для многих потребителей.

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