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1 час назад

В России появилась Toyota за 2,5 млн рублей

Российская Газетаиещё 1

Один из дилеров привез в Россию седаны Toyota Yaris. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года выпуска без пробега просят от 2 450 000 рублей до 2 550 000 рублей.

В объявлении указывается, что у машин двигатель 1,5 литра (105 л.с). Коробка - вариатор. Среди опций заявлены подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок, бортовой компьютер, задний парктроник, кондиционер, медиасистема.

Пресс-служба Toyota

В основе седана лежит "тележка" DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью TNGA (Toyota New Global Architecture). Длина автомобиля - 4425 мм, ширина - 1740 мм, высота - 1480 мм, колесная база - 2620 мм.

Пресс-служба Toyota

Внутри - мягкие накладки на передней панели, центральной консоли и подлокотниках, а также 64-цветная контурная подсветка.

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Ранее "РГ" сообщала, что Toyota готовит к выходу новый полноразмерный кроссовер под легендарным названием Century. Силовой агрегат автомобиля - гибридный, с бензиновым V6 3,5 литра и электромотором на задней оси. В будущем планируется электрическая версия, разработка которой уже ведётся.

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