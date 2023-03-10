Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Продажи внедорожников Tank 300 в России могут начаться 14 марта 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Новые внедорожники Tank 300 поступили в салоны официальных дилеров в Москве и Воронеже. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». По данным издания, старт продаж ожидается 14 марта 2023 года.

Продажи внедорожников Tank 300 в РФ могут начаться 14 марта
Фото: TankTank

Tank 300 будет предлагаться с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Габаритные размеры внедорожника составляют 4760x1930x1903 мм при колесной базе 2750 мм. Дорожный просвет равен 224 мм.

Автомобили представлены в двух комплектациях по цене от 3,7 млн и 4,05 млн рублей. В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий