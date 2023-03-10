Продажи внедорожников Tank 300 в РФ могут начаться 14 марта

Новые внедорожники Tank 300 поступили в салоны официальных дилеров в Москве и Воронеже. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». По данным издания, старт продаж ожидается 14 марта 2023 года.

Фото: Tank Tank

Tank 300 будет предлагаться с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Габаритные размеры внедорожника составляют 4760x1930x1903 мм при колесной базе 2750 мм. Дорожный просвет равен 224 мм.