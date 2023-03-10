В столице запускают эксперимент с бесплатными парковками

В рамках эксперимента в Москве разрешат не платить за парковку у метро.

Фото: © Кирилл Зыков / АГН Москва © Кирилл Зыков / АГН Москва

Бесплатной городская парковка будет только для тех, кто оставляет автомобиль, чтобы пересесть на метро. На первом этапе такие правила будут действовать только у метро «Братиславская» на улице Перерва, 52. Для нее в приложении «Парковки России» предусмотрена отдельная опция, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АМПП.

Стоит отметить, что речь идет именно об обычных городских парковках, а не о перехватывающих. В случае с парковочными местами на улице Перерва, 52, обычный тариф составляет 40 рублей в час. Однако теперь в приложении «Парковки России» есть опция «экспериментальный перехватывающий тариф»: чтобы ей воспользоваться, надо совершить за день как минимум две поездки на метро или МЦК по карте «Тройка». После этого нужно ввести номер «Тройки» в соответствующую графу в приложении и завершить сессию. В этом случае деньги за парковку не спишутся.

Что же касается перехватывающих парковках у станций метро в Москве, то на них в настоящее время действует так называемый «перехватывающий» тариф. Если водитель оставляет автомобиль на парковке, но не спускается в подземку, то действует коммерческий тариф: 50 рублей в час с 06:00 до 22:00 и 100 рублей за весь период с 22:00 до 06:00.