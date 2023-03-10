Раскрыто оснащение топ-версии новой Lada Vesta с планшетом

На церемонии старта серийного производства Lada Vesta NG 3 марта в Тольятти было раскрыто штатное оснащение модели в комплектациях "Комфорт" и "Комфорт Плюс". Издание "За рулём" рассказало подробности о топовой версии, которая называется "Техно".

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Lada Vesta "на максималках" получит двухцветную приборную панель, цифровую приборку, мультимедиа планшетной ориентации с экраном диагональю 10,4 дюйма, передний парктроник, систему контроля "мёртвых" зон. В будущем список может дополниться системой бесключевого доступа.

Информации о том, какой двигатель получит Lada Vesta в исполнении "Техно", не уточняется. В настоящее время седаны и универсалы модели выпускают только с 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 90 л.с., агрегатируемым МКП. В мае должен состояться рестарт производства 16-клапанного мотора на 106 л.с., пока на АвтоВАЗе их выпускают в тестовом режиме.

Российская Газета

Российская Газета