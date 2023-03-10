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1 час назад

Hyundai пообещал в течение месяца сообщить о судьбе российского завода

Газета.Ruиещё 2

Корейский автопроизводитель Hyundai пообещал в течение месяца сообщить о дальнейшей судьбе своего российского завода, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Hyundai намерен в течение месяца сообщить о судьбе российского завода
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

Согласно документу, Hyundai рассматривает «различные варианты» для своего завода в России, но детали еще не определены. В Hyundai пообещали объявить о решении, как только оно будет принято либо в течение одного месяца, уточняет Reuters.

О том, что Hyundai ведет переговоры с казахстанской компанией о продаже своего российского завода, написали южнокорейские СМИ.

О переговорах с компанией из Казахстана относительно приобретения российского завода Hyundai рассказал в конце февраля председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

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