Hyundai намерен в течение месяца сообщить о судьбе российского завода

Корейский автопроизводитель Hyundai пообещал в течение месяца сообщить о дальнейшей судьбе своего российского завода, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

Согласно документу, Hyundai рассматривает «различные варианты» для своего завода в России, но детали еще не определены. В Hyundai пообещали объявить о решении, как только оно будет принято либо в течение одного месяца, уточняет Reuters.

О том, что Hyundai ведет переговоры с казахстанской компанией о продаже своего российского завода, написали южнокорейские СМИ.