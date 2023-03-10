Hyundai намерен в течение месяца сообщить о судьбе российского завода

Корейский автопроизводитель Hyundai пообещал в течение месяца сообщить о дальнейшей судьбе своего российского завода, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Согласно документу, Hyundai рассматривает «различные варианты» для своего завода в России, но детали еще не определены. В Hyundai пообещали объявить о решении, как только оно будет принято либо в течение одного месяца, уточняет Reuters.
О том, что Hyundai ведет переговоры с казахстанской компанией о продаже своего российского завода, написали южнокорейские СМИ.
О переговорах с компанией из Казахстана относительно приобретения российского завода Hyundai рассказал в конце февраля председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.